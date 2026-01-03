Alain Chamfort au Radiant : un adieu élégant à 50 ans de chansons

Pour Alain Chamfort, l’interprète de ce tube mythique, L’Impermanence n’est pas seulement un titre d’album : c’est un geste de clôture. Sorti en mars 2024, ce seizième album studio est présenté comme son dernier disque classique après plus de cinquante ans de carrière et une vingtaine d’albums, de ses débuts piano-pop aux années 1980 jusqu’à aujourd’hui.

Produit dans plusieurs studios par une équipe où figurent Sébastien Tellier, Johan Dalgaard ou encore Para One, L’Impermanence mêle chansons élégantes et réflexion sur le temps qui passe. Là où certains artistes explorent le crépuscule à coups de redites, Alain Chamfort aborde la notion d’impermanence avec une certaine lumière : titres comme L’apocalypse heureuse, Vanité vanité ou Dans mes yeux traduisent une sorte d’apaisement introspectif, sans renier sa veine mélodique intacte.

Sur scène, la tournée L’Impermanence est pensée comme un adieu élégant mais pas nostalgique à 50 ans de chansons. Sous la direction musicale de Adrien Soleiman, Alain Chamfort revisite son nouveau répertoire tout en faisant dialoguer ces titres avec des pépites moins connues de son catalogue, et peut-être quelques incontournables revisités.

"L’Impermanence, c’est être conscient qu’on ne sera pas là pour l’éternité", confiait récemment Alain Chamfort au sujet de l’album, assumant la fin d’une aventure discographique tout en laissant la porte ouverte à d’autres formes de création.

Dans ce concert pensé comme un adieu, mais sans mélancolie excessive, l’élégance du chanteur rencontre sa longévité artistique : de Manureva à ses nouvelles compositions, en passant par des collaborations singulières, c’est un moment de partage à la fois intime et généreux que propose Alain Chamfort au public.

Infos

Le 6 janvier à 20h. Le Radiant, Caluire. 43 euros.