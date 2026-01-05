Laurent Gerra à Lyon : l'art d'éviter l'indigestion

Avec son nouveau spectacle, intitulé Laurent Gerra se met à table !, l’imitateur revient à ce qu’il aime le plus : passer à la casserole politiques, chanteurs, vedettes de la télé et du cinéma... et même les végans. L’actualité y est revisitée à la sauce Gerra, servie bien chaude et relevée. Cela fait, après tout, des décennies qu'au micro et devant les caméras, il excelle dans cette catégorie.

Pour le public lyonnais, ce spectacle a une saveur particulière. Étudiant à Lyon à la fin des années 1980, Laurent Gerra fait ses premiers pas sur scène dans les cabarets-théâtres de la ville, notamment au café-théâtre de l’Accessoire, avant de monter à Paris en 1991. Il reviendra régulièrement jouer dans les salles qui ont accompagné ses débuts, comme la Salle Molière ou le Théâtre des Célestins, avant de remplir les grandes jauges de la métropole. Né à Bourg-en-Bresse, aux portes de la région lyonnaise, il revendique depuis longtemps son attachement à ce territoire, où il a fait l'acquisition du célèbre restaurant Léon de Lyon.

Dans ce nouveau spectacle, on retrouve la marque de fabrique de l’imitateur : une galerie de portraits très écrits, où les figures politiques occupent toujours une place centrale, mais où s’invitent aussi chanteurs populaires, animateurs de talk-shows et nouvelles têtes de l’actualité. Une "revue décapante" où tout le monde passe sur le grill, de la classe politique aux personnalités médiatiques qu'il a côtoyé dans les couloirs de RTL ou France Inter.

Sur scène, Laurent Gerra s’appuie sur des textes ciselés qui jouent autant sur la voix que sur le rythme et le sens de la formule, dans la continuité de son travail radiophonique. Pas de blanc, pas de temps mort, il faut un rire toutes les 5 secondes !

Un humour "à la française"

Loin de se limiter au best-of, ce nouveau spectacle prolonge en effet le travail mené ces dernières années sur les ondes. Depuis 2007, Laurent Gerra signe une chronique matinale quotidienne sur RTL dans laquelle il passe en revue l’actualité politique française à travers une série d’imitations désormais bien identifiées. Ces saynètes, qui rassemblent chaque matin environ deux millions d’auditeurs, trouvent sur scène un prolongement naturel : le spectacle reprend cette matière, mais la réorganise en véritables scènes, avec une mise en espace et un fil narratif qui donnent à ces personnages un relief particulier.

On y croise ainsi, au gré des sketchs, une France très contemporaine, ballotée entre crises politiques, emballements médiatiques et polémiques sociales. L’écriture reste volontiers caustique, parfois féroce, mais s’inscrit dans la tradition d’un humour "à la française" que Laurent Gerra revendique, nourri de chansons, de références cinéphiles et d’un goût assumé pour la caricature.

Ces trois jours de spectacle à la Bourse du Travail auront donc des allures de retour à la maison : celui d’un imitateur qui a construit une partie de sa carrière entre Rhône et Saône avant de rayonner sur les scènes nationales. Un rendez-vous attendu, où l’on viendra autant reconnaître des voix célèbres qu’entendre, derrière les effets de mimétisme, le regard acéré d’un observateur qui continue de croquer son époque.

Avec, peut-être, un passage 100% inédit où Laurent Gerra chroniquerait la campagne municipale lyonnaise avec Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet... Qui sait ?

Infos

Du 7 au 9 janvier à 20h.

Bourse du Travail, Lyon 3.

De 49 à 69 €.