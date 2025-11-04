Patrick Watson, un OVNI bourré d'émotions au Transbo

Patrick Watson livre des ballades envoûtantes portées par une voix douce et si singulière, et des arrangements rock subtils. De l’émotion pure.

Son projet éponyme, parfois présenté comme "le groupe Patrick Watson", fusionne pop baroque, folk intimiste, touches orchestrales et expérimentations sonores. Déjà avec son deuxième album, Close to Paradise (2006), il obtient un coup de projecteur majeur : l’album remporte le prestigieux Polaris Music Prize en 2007, propulsant l’artiste au-delà des frontières de la scène québécoise.

Sur scène, Patrick Watson réussit à conjuguer la poésie et l’envie de prendre le public à contre-pied : ses morceaux oscillent entre tendresse et audace, parfois minimalisme et parfois grandiose. Un exemple emblématique : "Lighthouse", extrait de l’album Adventures in Your Own Backyard (2012), qui mêle mélodie délicate et arrangements cinématographiques, faisant vibrer l’auditeur comme peu d’artistes savent le faire.

Mais c’est aussi dans sa faculté à marier l’émotion à l’époque numérique que Watson se distingue. Sa chanson en français "Je te laisserai des mots" devient un phénomène mondial : détenteur du statut de première chanson francophone à dépasser le milliard de streams sur Spotify (merci TikTok !)

Aujourd’hui, annoncer un concert de Patrick Watson, c’est inviter le public à une traversée : celle d’un son qui flotte entre rêve et réalité, entre Montréal et le vaste monde, entre piano discret et orchestre éclatant. Ceux qui l’ont vu sur scène savent que l’expérience ne se limite pas à écouter : elle se vit.

Le 5 novembre à 19h.

Transbordeur, Villeurbanne. Complet.