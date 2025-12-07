Marie s’infiltre à la LDLC Arena : Anti-servitude volontaire

Marie s’infiltre a troqué sa préparation à l’ENA pour le cours Florent, et partage désormais sa folle quête de liberté avec son public. Elle se fait d’abord connaître en s’incrustant dans des lieux aléatoires, passant d’un défilé Chanel, dont elle s’est fait virer par personne d’autre que la mannequin Gigi Hadid, aux cités françaises en allant voir les dessous de Dubaï.

Depuis quelque temps, c’est la scène qui l’occupe, où elle se livre chaque soir à une introspection énergétique. Un moment indéfinissable tant il mélange les genres et aborde sans filtre les sujets délicats de la féminité, de la sexualité et des tensions sociales de classe.

Infos

Culot

Le 9 décembre à 20h.

LDLC Arena, Décines.

De 39 à 69 €.