Humour

Marie s’infiltre à la LDLC Arena : Anti-servitude volontaire

Marie s’infiltre à la LDLC Arena : Anti-servitude volontaire

 Elle aurait pu être ministre, mais un amour sans bornes pour la scène est venu tout ravager dans sa vie.

Marie s’infiltre a troqué sa préparation à l’ENA pour le cours Florent, et partage désormais sa folle quête de liberté avec son public. Elle se fait d’abord connaître en s’incrustant dans des lieux aléatoires, passant d’un défilé Chanel, dont elle s’est fait virer par personne d’autre que la mannequin Gigi Hadid, aux cités françaises en allant voir les dessous de Dubaï.

Depuis quelque temps, c’est la scène qui l’occupe, où elle se livre chaque soir à une introspection énergétique. Un moment indéfinissable tant il mélange les genres et aborde sans filtre les sujets délicats de la féminité, de la sexualité et des tensions sociales de classe.

 Infos
Culot
Le 9 décembre à 20h.
LDLC Arena, Décines.
De 39 à 69 €.

X

Tags :

LDLC Arena

Marie s'infiltre

Sur le même sujet

05/12/2025 à 14:42 - La tournée mondiale de Rosalía passera par Lyon et la LDLC Arena

30/11/2025 à 19:06 - M. Pokora, le showman bankable débarque à la LDLC Arena