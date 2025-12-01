Water from Your Eyes, l’art-pop new-yorkais au Sonic

Le duo, formé par Rachel Brown et Nate Amos, s’est imposé comme une des voix majeures de la nouvelle scène indé de Brooklyn / New-York.

Leur musique ne joue pas la carte du confort : guitares parfois abrasives, rythmiques nerveuses, contrastes entre douceur vocale et textures brutes, ruptures abruptes de ton — autant d’ingrédients qui font de chaque morceau un voyage à la fois fragile et chaotique.

Leur dernier album, It’s a Beautiful Place, sorti en 2025, incarne cette dualité : un condensé d’énergie, d’émotions contrastées, de ruptures pop / noisy / electro, qui confirme leur goût pour l’audace et l’expérimentation.

Sur scène, Water from Your Eyes s’entoure désormais d’un line-up élargi (guitare, batterie) pour restituer l’intensité et la profondeur de leurs compositions. De quoi proposer un concert vibrant, imprévisible et immersif, entre dance-punk, rock nerveux et atmosphères plus contemplatives.

Pour un public lyonnais amateur d’indé, d’expérimental, ou simplement curieux d’un son hors des sentiers battus, cette date au Sonic apparaît comme une occasion rare de découvrir en live un groupe américain en pleine ascension, avec la promesse d’un set intense, contrasté, et loin des schémas “pop faciles”.

Infos

Le 3 décembre à 20h. Sonic, Lyon 5. 15 euros.