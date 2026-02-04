Programme BIS : Regards croisés entre Lyon et Dijon

Dans Double Jeu, Sabine Leclercq et Guillaume Perez investissent l’espace comme une matière vivante. Chez Sabine Leclercq, les formes semblent surgir du sol ou s’y déposer avec précaution. Branches, tissus, cordes, argile : ses sculptures, souvent fragiles, dessinent une écriture minimale, presque musicale, où chaque geste répété devient rituel. Le corps affleure sans jamais se montrer, laissant place à une présence discrète, traversée par des questions de mémoire et de résilience.

Face à elles, les peintures et installations de Guillaume Perez déplacent le regard. La couleur s’émancipe du cadre, dialogue avec l’architecture, se suspend, se fragmente. Ici, l’accrochage n’est pas un détail mais un principe actif : l’espace devient composition, instable et mouvante.

Jeu Double réunit quant à elle Mathilde Besson et Johan Côte Gayffier autour d’une même attention portée aux seuils. Les œuvres textiles et tissées de Mathilde Besson interrogent les structures qui contiennent, enveloppent, protègent. Inspirées par l’architecture et réalisées à partir de matériaux simples ou récupérés, elles rendent visible le temps du geste et du faire. En écho, Johan Côte Gayffier compose des paysages liminaires, faits de matières hybrides et d’équilibres précaires.

Entre naturel et artificiel, ses installations évoquent un monde en transformation, traversé par les tensions de l’anthropocène.

Plus qu’un simple échange géographique, Programme BIS affirme une méthode : celle d’une co-construction attentive aux lieux, aux artistes et à leurs processus. En laissant les œuvres s’adapter, se transformer et dialoguer avec chaque espace, Double Jeu et Jeu Double proposent une expérience sensible du déplacement - physique, perceptif et critique.

Un double regard, sans hiérarchie, où l’art contemporain se raconte comme une affaire de circulation plutôt que de frontières.



Infos

Double Jeu

Du 6 février au 21 mars.

Jeu Double

Du 7 février au 21 mars.

La BF15, Lyon 1.

Gratuit.