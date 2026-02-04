Pierre-Emmanuel Barré à Lyon : "Attendez !"

Pierre-Emmanuel Barré retrouve la scène comme son terrain naturel : frontal, corrosif, allergique aux demi-teintes.

L’humoriste qui s'éclate sur Nova cisèle une parole libre, nourrie d’actualité, de colère froide et d’un goût intact pour l’irrévérence. Pas de posture morale, encore moins de réconciliation générale : Barré attaque, démonte, pousse le raisonnement jusqu’au point de rupture. On aime ce sens redoutable de la formule et du contre-pied. Fidèle à sa réputation, Barré combine critique sociale et absurdités personnelles. On rit souvent, on grince parfois, on sort rarement indemne.

Un retour sans adoucissant, fidèle à une idée simple : l’humour n’est jamais là pour rassurer.



Infos

Come-back

Le 5 février à 20h.

Bourse du Travail, Lyon 3.

35 euros.