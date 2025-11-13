Rester Avec - Béatrice Balcou à la BF15 : l'art de prendre soin

Connue pour ses Cérémonies sans titre, Béatrice Balcou poursuit ici son exploration du rapport entre l’œuvre et ses conditions d’existence. Elle présente Les Pièces Assistantes, sculptures en bois conçues pour soutenir d’autres œuvres, notamment celles d’artistes femmes du Bauhaus.

À travers ces dispositifs, elle met en lumière les éléments (socles, clous, cimaises) qui participent à la mise en valeur de l’art. L’exposition se déploie également avec la série Recent Paintings, où des pages de livres d’art altérées par le temps sont restaurées avec délicatesse, ainsi qu’un film de près de 70 heures retraçant la création, la détérioration et la restauration d’une œuvre du peintre belge Jef Verheyen.

Pour les 30 ans de La BF15, et sur une invitation de Perrine Lacroix, Béatrice Balcou a choisi une œuvre ayant été exposée dans ce lieu au cours de ces trois décennies pour en organiser une Cérémonie.

"Ces performances, qu’elle réalise depuis 2013, consistent à installer et désinstaller une œuvre sélectionnée dans une collection publique ou privée. Devant un petit nombre de spectateurs, elle rejoue en silence les gestes du régisseur : déballage, installation, exposition, puis rangement de l’œuvre. À travers cette chorégraphie de gestes précis et affectifs, elle met en lumière les temporalités et matérialités des œuvres d’art, questionnant leurs modalités d’apparition et de disparition, ainsi que l’expérience esthétique qu’elles suscitent", précise la BF15.

Une invitation à regarder autrement, à la fois l’art et le monde.



Infos

Rester Avec - Béatrice Balcou

Du 15 novembre 2015 au 24 janvier 2026.

La BF15, Lyon 1. Gratuit.