Les Misérables à Lyon : un monument de la comédie musicale

Adaptée du roman de Les Misérables, l’œuvre d’Alain Boublil et Claude-Michel Schönberg a connu depuis sa création en 1980 un destin hors norme : plus de quarante ans de représentations, jouée dans une cinquantaine de pays et traduite dans une vingtaine de langues.

Longtemps, pourtant, la France est restée à distance de ce succès planétaire que les Américains appellent "Les Mis". Le retour de la version française au Théâtre du Châtelet en 2024 a marqué un tournant, réconciliant enfin le public hexagonal avec ce pilier du musical.

La tournée actuelle prolonge cet élan. Exit le spectaculaire tapageur : la mise en scène choisit l’épure pour mieux laisser jaillir le souffle hugolien. Barricades, exil, injustice sociale : tout résonne avec une acuité troublante dans un monde traversé par les mêmes fractures.

Pensé comme un opéra populaire, Les Misérables conserve son intensité lyrique et émotionnelle, porté par une troupe où la puissance vocale sert le collectif plus que la démonstration individuelle.

À Lyon, l’œuvre retrouve toute sa force fédératrice : celle d’un récit où la misère n’éteint jamais la dignité, et où le chant devient acte de résistance. Plus qu’un classique, Les Misérables rappellent que la scène peut encore être un lieu de ferveur, de mémoire et d’engagement partagé.

Infos

Du 18 au 22 février à 20h. Amphithéâtre 3000, Lyon 6. De 25 à 115 euros.