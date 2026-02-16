Quais du Polar : la tête d'affiche annule sa venue à Lyon, Don Winslow craint un kidnapping ou un assassinat

L'annonce a été faite par les équipes de Quais du Polar. Don Winslow, annoncé comme l'une des têtes d'affiches du festival du 3 au 5 avril prochain, a finalement annulé sa venue à Lyon.

"L'auteur américain, pourtant très attendu, a été contraint d'annuler ses apparitions publiques en raison de menaces portées à son encontre et celle de ses proches. Ses positions vis-à-vis du gouvernement américain étant à l'origine de ces menaces, l'équipe de Quais du Polar lui adresse tout son soutien", peut-on lire sur les réseaux sociaux de l'évènement littéraire.

Don Winslow, très critique envers la politique de Donald Trump, craindrait un kidnapping ou un assassinat s'il venait à quitter les Etats-Unis. Il aurait ainsi reçu des menaces explicites.

"Alors que les tensions et les actes de violence se multiplient outre-Atlantique, il est temps de réaffirmer l'importance de la solidarité et de la tolérance, valeurs largement défendues par de nombreux auteurs et autrices invités", conclut Quais du Polar, qui devra faire sans l'auteur de best-sellers comme La Griffe du chien ou Cartel.