Du gros metal qui tâche : Visions of Atlantis compte retourner La Rayonne

Fondé en Autriche au début des années 2000, le groupe s’est imposé au fil des albums comme l’un des acteurs singuliers du metal symphonique européen, longtemps en quête d’une identité stable avant de la trouver pleinement avec Pirates (2022). Ce huitième album marque un tournant assumé : concept maritime affirmé, écriture plus directe, et romantisme de haute mer revendiqué, loin des clichés fantasy figés.

Porté par le duo vocal formé par Clémentine Delauney et Michele Guaitoli, Visions of Atlantis joue sur la complémentarité des timbres plutôt que sur l’affrontement. Les chœurs s’élèvent comme des chants de marins, soutenus par des orchestrations luxuriantes et des riffs massifs, sans jamais perdre de vue l’efficacité mélodique. Cette approche leur a valu une reconnaissance accrue sur les scènes européennes, notamment lors de tournées avec Nightwish ou Kamelot, et dans les grands festivals metal.

En concert, l’esthétique pirate prend toute son ampleur : décors, costumes et énergie collective transforment la salle en navire lancé à pleine vitesse. À La Rayonne, Visions of Atlantis promet un metal symphonique salé, théâtral et indompté, où l’évasion n’exclut jamais la puissance.

Infos

Le 26 février à 19h. La Rayonne, Villeurbanne. De 35,50 à 43 euros.