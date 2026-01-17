Le Roi des Ours, une fable écologique à La Mouche

Avec le Roi des Ours, on suit Thor, grizzly solitaire et imposant, traqué puis blessé par deux hommes, dans une course-poursuite haletante vers les sommets rocheux. Lors de sa fuite, il fait la rencontre d’un ourson orphelin, Muskwa, avec qui naît une relation touchante.

Adapté de Grizzly, le roman de James Oliver Curwood, rendu célèbre par le film L’Ours de Jean-Jacques Annaud, le spectacle revisite cette histoire mythique. La performance scénique prend des allures de cinéma : créations sonores enveloppantes, narration en voix off et participation de l’acteur Thomas VDB.

Un rendez-vous familial où musique, image et récit s’allient pour redonner toute sa puissance à la figure du grizzly.

Infos

Le 20 janvier à 19h30.

La Mouche, Saint-Genis-Laval.

De 12 à 18 euros.