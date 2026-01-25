Toutes les choses géniales : une ode à la vie à La Mouche

Une suite de "choses géniales" qu’il dresse depuis l’enfance pour aider sa mère à retrouver le goût de vivre.

De cette idée naïve naît une introspection joyeuse où le public devient acteur, embarqué avec le protagoniste dans un récit participatif qui transforme les blessures en lumière. Ce spectacle drôle et tendre interroge la construction de soi, la résilience et les petits gestes qui sauvent.

Aussi lumineux que Le Sel de la vie, il offre un véritable antidote à la fatalité : c'est un hymne simple et bouleversant à tout ce qui rend l’existence supportable, et qui peut être parfois magnifique.

Infos

Toutes les choses géniales

Le 27 janvier à 15h.

La Mouche, Saint-Genis-Laval. 15 €.