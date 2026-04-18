L'Infiltré au Théâtre de la Croix-Rousse : en terrain masculin hostile

Après la série documentaire qu’il a consacrée à sa transition de genre pour France Télévisions, il revient au plateau avec L’Infiltré, solo hybride où la conférence flirte avec le stand-up, le dessin avec le drag, les archives sonores avec la confidence.

Océan s’y présente comme un "infiltré" dans le monde des hommes. Il observe les codes des boys clubs, les rituels de salle de sport, les silences virils, et démonte les clichés avec un humour précis, presque chirurgical. À travers anecdotes animalières et données scientifiques, il vulgarise la complexité de la sexuation sans jamais asséner.

Le rire devient outil critique : il fissure l’unanimisme, interroge la norme dominante, et ouvre un espace commun. Entre introspection et distance ironique, L’Infiltré compose un théâtre ludique et sensible, où l’intime rejoint le politique, et où la scène devient laboratoire d’identité.

Infos

L'Infiltré

Du 22 au 24 avril à 19h30 ou 20h

Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon 4. De 6 à 29 euros.