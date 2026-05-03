Chasselay et autres massacres : Mémoire à vif à la Croix-Rousse

Une histoire longtemps restée dans l’ombre, aujourd’hui commémorée au Tata sénégalais, où reposent 196 soldats. C’est cette mémoire enfouie qu’Eva Doumbia choisit de remettre au centre du récit.

Sur scène, théâtre et musique se répondent dans une forme polyphonique où la kora dialogue avec le piano. Les voix se croisent : celles des soldats, bien sûr, mais aussi celles des habitants, témoins d’un drame qui les dépasse et les transforme. Entre récit historique et écriture sensible, la metteuse en scène tisse une fresque incarnée, sans jamais céder au didactisme.

La force du spectacle tient dans cet équilibre fragile entre transmission et émotion. Il ne s’agit pas seulement de raconter, mais de faire ressentir — l’effroi, l’injustice, la sidération. En donnant chair à ces destins brisés, la pièce interroge frontalement notre rapport à l’histoire coloniale, à ses angles morts et à ses silences persistants.

Une œuvre nécessaire, qui éclaire autant qu’elle bouleverse, et rappelle combien certaines mémoires, longtemps invisibilisées, restent à reconquérir.

Infos

Chasselay et autres massacres

Du 5 au 7 mai à 19h30 ou 20h.

Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon 4.

De 6 à 29 euros.