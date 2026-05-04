Lyon : Malik Mike assume ses galères et en fait un spectacle

Après Tarba mais sympa, il revient avec un seul-en-scène plus personnel, où il passe au crible ses choix de vie - rarement les bons, souvent les pires - avec l'aplomb d'un looser magnifique. Couple, argent, alcool, mensonges : tout y passe, surtout lui.

Entre anecdotes improbables, improvisations et personnages décalés, il compose un portrait de trentenaire à la dérive, aussi drôle que familier. On rit des plans foireux, des lendemains flous, des petites lâchetés du quotidien.

Mais derrière la vanne, une sincérité affleure. Malik Mike ne cherche pas à briller, il raconte, se rate, recommence.

Un humour générationnel, sans filtre, où chacun reconnaîtra un bout de sa propre histoire.



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Du 5 mai au 18 juillet à 19h.

Le Boui-Boui, Lyon 5. 22 €.