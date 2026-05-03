Public Circuit au Sonic : tension électrique

Le trio puise autant dans l’héritage de la scène cold wave que dans les textures électroniques contemporaines, avec un goût marqué pour les lignes synthétiques tendues et les rythmiques sèches. Leur album Modern Church prolonge cette esthétique : une musique nerveuse, urbaine, qui capte quelque chose de l’agitation permanente de la ville.

Sur scène, cette matière prend une dimension plus brute encore. Les morceaux avancent comme sous pression, portés par une tension continue, entre pulsation club et atmosphère nocturne. La voix, souvent détachée, presque spectrale, contraste avec l’énergie mécanique des machines. Rien n’est décoratif : tout est affaire de rythme, de répétition, de montée progressive.

Public Circuit ne cherche pas à séduire, mais à installer un climat. Une urgence froide, presque clinique, où le dancefloor devient espace de friction. Un concert qui promet une immersion directe, sans filtre, dans un post-punk réinventé.

Infos

Le 5 mai à 20h.

Sonic, Lyon 5. 10,59 euros.