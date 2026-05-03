Umani, danse à savourer à la Mouche

Avec Umani, le collectif A/R brouille les frontières entre spectacle vivant et expérience sensorielle. À la croisée du mouvement, des arts plastiques et de la cuisine, la scène devient un laboratoire délicat où tout est prétexte à éveiller les sens.

Au centre, un stand nomade. D’un côté, une plasticienne façonne des formes comestibles, joue avec les matières, assemble textures et couleurs comme autant de paysages éphémères. De l’autre, une danseuse s’en empare, les explore, les détourne, laissant le corps dialoguer avec ces créations fragiles. Le geste devient dégustation, la chorégraphie une traversée sensible.

Inspiré par l’esthétique japonaise, le spectacle convoque la notion d’umami, cette cinquième saveur insaisissable. Une quête poétique qui invite à ralentir, à observer autrement, à ressentir ce qui échappe aux mots. Entre curiosité et émerveillement, Umani propose une parenthèse douce, presque méditative.

Un moment rare, à partager en petit comité, où l’on redécouvre que voir, toucher et imaginer peuvent suffire à nourrir l’expérience.

Infos

Le 6 mai à 11h.

La Mouche, Saint-Genis-Laval. De 7 à 10 euros.