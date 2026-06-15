Derrière le provocateur, le Gainsbourg fragile se dévoile à Lyon

Avec Traits de génie, la Galerie MC2M de Lyon propose une plongée intime dans l’univers de l’artiste, loin des seules images de scandale ou de provocation qui ont façonné sa légende.

L’exposition rassemble une sélection d’œuvres et de documents rares qui permettent d’approcher l’homme derrière le personnage public. Manuscrits annotés, textes raturés, photographies et archives dévoilent un créateur obsédé par le travail du mot, du rythme et de la formule. Derrière l’apparente désinvolture affleure un romantisme profond, que Serge Gainsbourg revendiquait lui-même : "Je ne suis pas un cynique […], je suis un romantique".

Auteur pour Jane Birkin, France Gall, Juliette Gréco ou encore Vanessa Paradis, Gainsbourg a profondément transformé la chanson française par son goût du double sens, de la sophistication littéraire et du mélange des genres. L’exposition rappelle aussi combien il a construit sa propre image publique comme une œuvre à part entière, entre élégance décadente, humour noir et provocations devenues mythiques — du billet de 500 francs brûlé à la télévision aux apparitions volontairement excessives.

Mais Traits de génie cherche surtout à montrer la fragilité cachée derrière la posture. Les brouillons, les hésitations et les ratures racontent un artiste en perpétuelle recherche, pour qui chaque texte relevait d’un artisanat minutieux.

Plus qu’une exposition nostalgique, ce parcours éclaire la manière dont Serge Gainsbourg a fait de ses contradictions une force créatrice. Une occasion rare de redécouvrir une figure majeure de la culture française, entre ombre, élégance et fulgurances poétiques.

Infos

Du 18 juin au 29 août.



Vernissage : Jeudi 18 juin à partir de 18h30.



Galerie MC2M, 21 rue Auguste Comte, Lyon 2