Lyon : les mystérieux carnets de tatouages d’un célèbre médecin légiste enfin dévoilés

Un trésor méconnu du patrimoine lyonnais sort de l’ombre.

Les Carnets de tatouages d’Alexandre Lacassagne, figure majeure de la médecine légale lyonnaise et pionnier de l’anthropologie criminelle, seront officiellement présentés au public le vendredi 29 mai à la Bibliothèque universitaire Sciences de Université Claude Bernard Lyon 1, à Villeurbanne.

Longtemps considérés comme perdus, ces documents exceptionnels viennent d’être restaurés par la Bibliothèque nationale de France (BnF).

Ces carnets ont été constitués par Alexandre Lacassagne, médecin lyonnais du XIXe siècle et spécialiste reconnu du monde criminel. Le chercheur avait réalisé des décalques de tatouages directement sur la peau de bagnards, avant de les classer méthodiquement selon différentes thématiques : motifs militaires, dessins érotiques, symboles professionnels ou encore emblèmes personnels.

Connus des spécialistes mais réputés disparus, les carnets n’avaient en réalité jamais quitté les locaux de la faculté de médecine lyonnaise, où ils étaient conservés par Liliane Daligand, professeure de médecine légale. Remis à la bibliothèque universitaire en 2023, ils ont ensuite bénéficié d’un important travail de restauration dans les ateliers de la BnF.

Une matinée de présentation ouverte au public

Le 29 mai de 10h à 12h30, plusieurs intervenants reviendront sur cette redécouverte à la Bibliothèque universitaire Sciences Lyon 1, sur le campus de la Doua.

Le doyen de la faculté de médecine Lyon Est, Gilles Rode, évoquera les circonstances de cette redécouverte, tandis que Liliane Daligand expliquera comment elle a assuré leur sauvegarde. L’historienne Muriel Salle, spécialiste d’Alexandre Lacassagne, détaillera l’intérêt historique de ces archives, au croisement de la médecine, de la criminologie et de l’histoire sociale.

Une présentation du travail de restauration mené par la BnF ainsi qu’une découverte des carnets restaurés clôtureront la matinée.