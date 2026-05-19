Lyon : le hip-hop revient à l’Opéra avec un battle explosif

Quarante ans plus tard, cette mémoire retrouve la scène avec Opéra Breaking Battle, un rendez-vous qui fait dialoguer culture de rue et institution.

Huit crews internationaux s’affrontent dans un battle immersif où technique, style et créativité se répondent. Chaque passage devient prise de parole, affirmation d’une identité, dans un échange aussi physique que symbolique. Aux platines, DJ One Up impulse le tempo, tandis que MC Johnson et Léa orchestrent l’énergie collective.

Mais au-delà de la compétition, c’est toute une histoire qui se rejoue. Celle d’une culture née dehors, libre et inventive, qui investit aujourd’hui les grandes scènes sans rien perdre de son intensité. Entre performance et célébration, Opéra Breaking Battle rappelle que le hip-hop est avant tout une affaire de transmission et de partage.

Infos

Le 21 mai à 17h.

Péristyle de l'Opéra, Lyon 1er. Gratuit.