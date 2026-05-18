La Machinerie : les Gaulois version absurde, le mythe en prend un coup

Avec Les Gaulois, Marion Aubert dynamite le grand récit national à coups d’humour et d’absurde.

Portés par Olivier Martin-Salvan et Thomas Blanchard, irrésistibles de précision et de décalage, les mythes fondateurs de notre nation passent à la moulinette contemporaine. Dans une scénographie fantasque signée Clédat & Petitpierre, la Gaule devient un terrain de jeu mental, entre tapisserie bucolique et délire pop.

Ça éructe, ça tremble, ça rit... beaucoup. Mais sous la farce affleure une satire plus acide : celle d’un roman national bricolé, ressassé, jamais vraiment digéré. "Nos ancêtres les...", on en a soupé. Une épopée burlesque, où le grotesque flirte sans cesse avec quelque chose de sacré.

Infos

Les Gaulois

Les 21 et 22 mai à 20h.

La Machinerie, Vénissieux. De 5 à 19 euros.