La serpillère de monsieur Mutt  : le TNG accueille le merveilleux ordinaire

Avec Mutt, Marc Lacourt transforme un objet du quotidien en partenaire de jeu, de danse… et d’imaginaire.

Coincée dans sa routine – frotter, attendre, nettoyer –, elle s’émancipe peu à peu, glisse, tournoie, devient œuvre à part entière sous le regard complice des enfants.

Pensé pour les plus jeunes, le spectacle invite à regarder autrement ce qui nous entoure. Un geste et tout bascule : l’ordinaire devient poésie. Inspirée par l’histoire de l’art, Mutt joue avec les objets pour éveiller la curiosité et l’imagination. Dans un espace épuré, les enfants deviennent spectateurs actifs, embarqués dans une expérience douce et malicieuse.

Une initiation à l’art, où le rire ouvre la voie à l’émerveillement.

Infos

La serpillère de monsieur Mutt

Le 23 mai à 11h et 17h.

TNG, Lyon 9. De 5 à 10 euros. Dès 4 ans.