À Lyon, la Fondation Bullukian fait de l’écologie un terrain de résistance artistique

Développé à partir du film La Nuit du Papillon de Nadja Anane, le parcours de "Des faits comme défis" prend pour point de départ l’histoire de Julia Butterfly Hill, militante américaine devenue célèbre pour avoir vécu plus de deux ans au sommet d’un séquoia afin d’empêcher son abattage.

Réunissant quatorze artistes venus de différents horizons, l’exposition de la Fondation Bullukian explore les multiples formes que peut prendre l’engagement en faveur du vivant. Photographie, installation, dessin, sculpture ou vidéo composent un ensemble où chaque œuvre interroge les liens entre l’être humain et son environnement.

Plutôt que de céder au catastrophisme, les artistes choisissent de mettre en lumière les gestes de résistance, la transmission des savoirs et la capacité des individus à inventer de nouvelles manières d’habiter le monde.

La commissaire Fanny Robin inscrit ainsi le projet dans une réflexion plus large sur les bouleversements qui touchent les forêts, les paysages et les écosystèmes. Déforestation, surexploitation des ressources ou dérèglement climatique constituent le point de départ d’un dialogue où l’art devient un espace de questionnement autant que d’espérance.

Les œuvres de Chloé Azzopardi, Rodrigo Braga, Sara Favriau, Fabien Mérelle, Léa Habourdin, Florian Mermin ou encore Gina Pane se répondent pour dessiner une cartographie sensible des enjeux contemporains.

Présentée dans le cadre de la Biennale d’art contemporain de Lyon, Des faits comme défis trouve un écho dans l’espace Bullu’lab, qui accueille en parallèle une création inédite de l’artiste indo-australienne Kirtika Kain.

À travers des matériaux chargés d’histoire comme l’or, le cuivre, le bitume ou le vermillon, elle questionne les systèmes de représentation et les hiérarchies sociales, prolongeant la réflexion engagée par l’exposition principale.



Infos

Des faits comme défis

Du 19 septembre au 19 décembre.

Fondation Bullukian, Lyon 2. Gratuit.



