Lyon : le légendaire tromboniste de James Brown attendu pour un concert exceptionnel ce mercredi

C'est un rendez-vous qui devrait séduire les amateurs de funk, de soul et de jazz. À 83 ans, Fred Wesley continue de faire vivre une musique dont il a contribué à façonner les sonorités.

Ce mercredi 4 novembre, le célèbre tromboniste américain sera à Lyon pour une soirée particulière, organisée au Docks 40, quai Rambaud, dans le 2e arrondissement.

Un musicien qui a marqué l'histoire du funk

Le nom de Fred Wesley est indissociable de celui de James Brown. Tromboniste, compositeur et arrangeur, il a notamment assuré la direction musicale du "Godfather of Soul" pendant une période majeure de sa carrière.

Son travail sur les arrangements et les sections de cuivres a participé à construire cette signature sonore immédiatement reconnaissable, qui a influencé plusieurs générations d'artistes.

Fred Wesley a également collaboré avec George Clinton et Parliament-Funkadelic, autre formation emblématique du funk américain.

Au fil des décennies, le musicien a multiplié les collaborations et les projets, naviguant entre jazz, soul et funk sans jamais abandonner son instrument de prédilection.

Une rencontre avec le Big's Funk Orchestra

Pour cette escale lyonnaise, Fred Wesley ne sera pas seul sur scène.

Il partagera l'affiche avec le Big's Funk Orchestra, une formation qui fait la part belle aux cuivres, aux rythmes funk et à l'improvisation.

L'occasion de retrouver les sonorités qui ont fait les grandes heures du genre, dans une salle offrant davantage de proximité avec les musiciens que les grandes scènes de concert.

Organisé en partenariat avec Jazz Radio, ce showcase permettra ainsi au public lyonnais de découvrir ou de redécouvrir l'un des musiciens qui ont contribué à écrire l'histoire du funk.

Informations pratiques : mercredi 4 novembre 2026, au Docks 40, 40 quai Rambaud, Lyon 2e. Renseignements et réservations au 04 78 40 40 40.