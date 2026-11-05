Lyon : un duo inattendu entre le virtuose du tuba Thomas Leleu et la chanteuse China Moses au Docks 40

Un tuba et une voix soul. Sur le papier, l'association peut surprendre. C'est pourtant le pari de la prochaine soirée Docks Live Sessions, organisée le 12 novembre au Docks 40, dans le quartier de la Confluence à Lyon.

À l'affiche, deux artistes qui ont en commun une certaine liberté musicale et le goût des rencontres entre les genres.

Thomas Leleu, le musicien qui réinvente le tuba

Premier tubiste à avoir remporté le titre de "Révélation Soliste Instrumental de l'Année" aux Victoires de la Musique Classique, Thomas Leleu a fait de son instrument un véritable terrain d'expérimentation.

Loin de se limiter au répertoire classique, le musicien explore aussi bien le jazz que la pop, la soul, les musiques latines ou encore l'électro.

Une ouverture illustrée par son projet Outsider, mais également par Night Celebration, un univers musical qu'il a entièrement composé.

Avec ses influences pop, soul et disco, ce dernier projet explore les différentes facettes de la nuit, entre euphorie, fête et mélancolie.

China Moses, une voix entre jazz et soul

Face à lui, China Moses apportera une tout autre dimension à cette rencontre.

La chanteuse franco-américaine s'est construit une identité musicale à la croisée du jazz et de la soul, puisant dans l'héritage des grandes voix afro-américaines tout en développant sa propre personnalité artistique.

La rencontre de sa voix avec le tuba de Thomas Leleu constituera l'une des particularités de cette soirée lyonnaise.

Improvisation, mélanges des styles et liberté d'interprétation seront au cœur de ce rendez-vous musical organisé dans l'ambiance du Docks 40.

Une occasion de découvrir deux artistes aux parcours différents, mais réunis par une même volonté de faire tomber les frontières entre les genres.

Informations pratiques : jeudi 12 novembre 2026, au Docks 40, 40 quai Rambaud, Lyon 2e. Renseignements et réservations au 04 78 40 40 40.