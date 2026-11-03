Lyon : 3,33 millions d’euros de travaux pour restaurer le Théâtre des Célestins

Le Théâtre des Célestins entre dans une nouvelle phase de restauration.

Depuis le 19 octobre, la Ville de Lyon mène un programme de travaux sur ce bâtiment emblématique, inscrit aux Monuments historiques depuis 1997. Le chantier doit se poursuivre jusqu’au premier trimestre 2029.

L’objectif est de restaurer les toitures, les menuiseries extérieures et certaines parties des façades tout en améliorant le confort thermique de l’édifice.

Une toiture historique entièrement restaurée

L’un des principaux chantiers concerne la toiture, reconstruite par Gaspard André en 1880-1881.

Les travaux prévoient la révision des tuiles vernissées, la restauration des couvertures en cuivre et des éléments métalliques, ainsi que le remplacement de la couverture en zinc de la partie centrale par du cuivre.

La Ville explique vouloir ainsi retrouver une plus grande cohérence avec les caractéristiques historiques du bâtiment tout en assurant une meilleure durabilité de l’ensemble.

Environ 130 menuiseries concernées

Autre volet important : les fenêtres et menuiseries extérieures, dont une grande partie remonte à la construction du théâtre.

Environ 130 menuiseries seront examinées individuellement. Les éléments pouvant être conservés seront restaurés, tandis que ceux trop dégradés seront réparés ou remplacés dans le respect du modèle ancien.

Les travaux doivent également améliorer l’étanchéité et les performances thermiques du bâtiment.

Trois phases jusqu’en 2029

Le chantier est organisé en trois étapes.

La première, engagée en octobre 2026 et prévue jusqu’à l’été 2027, concerne la restauration de la toiture et des baies centrales côté place des Célestins.

La deuxième phase, de l’été 2027 au printemps 2028, portera sur la toiture sud et les fenêtres côté rue Gaspard-André et place des Célestins.

Enfin, du printemps 2028 au premier trimestre 2029, les travaux concerneront la toiture nord et les fenêtres côté rue Charles-Dullin et place des Célestins.

La programmation maintenue

Malgré l’ampleur du chantier, le théâtre restera ouvert.

Les représentations, les rencontres avec les artistes et l’ensemble de la programmation seront maintenus. Les accès doivent rester ouverts et sécurisés pendant toute la durée des travaux.

D’autres interventions sont également prévues sur les fissures des façades, le renforcement du balcon nord et l’installation de mains courantes sur l’escalier central afin d’améliorer l’accessibilité.

Le coût total de l’opération s’élève à 3,33 millions d’euros, toutes dépenses confondues.

Le chantier est financé par la Ville de Lyon, avec un soutien de l’État, via la DRAC, à hauteur de 500 000 euros.

"Les Célestins ont une longue histoire. Pour la préserver, la Ville de Lyon écrit aujourd’hui une nouvelle page en restaurant le bâtiment", souligne Philomène Récamier, adjointe au maire de Lyon déléguée à la Culture.