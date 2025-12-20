Luchini lit Hugo au Radiant : Tradition orale

Après avoir écumé les scènes de théâtre et les plateaux de cinéma, où son texte était déclamé et accompagné de gestes, costumes et musiques, le comédien souhaitait proposer quelque chose de plus essentiel. Utiliser son aisance oratoire pour transmettre son amour pour la littérature française.

Ainsi pendant deux heures, Fabrice Luchini déclame une sélection très personnelle de poèmes issus du répertoire de Victor Hugo, dans une intensité déconcertante pour une seule personne sur scène. Le comédien parle de la vie du poète et père de Léopoldine - dont Hugo n’a jamais fait le deuil -, mais surtout, il transmet sa passion de la littérature dans un exercice devenu rare moment d’émotion.

Infos

Fabrice Luchini lit Victor Hugo

Le 22 et 23 décembre à 20h.

Radiant-Bellevue, Caluire.

De 32 à 57 €.