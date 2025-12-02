Ciné-concert Psychose à Lyon : quand le frisson se vit en direct

Le film Psychose (États-Unis, 1960), réalisé par Alfred Hitchcock, est devenu un monument du cinéma et un jalon incontournable du thriller. Son ambiance, son noir et blanc brut, son suspense implacable et sa mise en scène minimaliste témoignent d’un cinéma de l’ombre, qui mise sur la suggestion, l’angoisse subtile, l’intime retournée... Un cinéma qui ne vieillit pas.

Mais ce qui rend Psychose incontournable, au-delà de l’histoire, c’est la partition signée Bernard Herrmann. Les cordes saccadées, les griffes sonores dans la mythique scène de la douche, le rythme haletant de la mélodie, tout concourt à plonger le spectateur dans un état de tension profonde, presque viscérale.

À l’occasion de la saison 2025/2026, l’Orchestre national de Lyon propose une expérience unique : le film est projeté en version originale sous-titrée, tandis que l’orchestre joue en direct la musique de Herrmann, dirigé pour l’occasion par Ernst van Tiel. Ce mariage image-live promet une immersion totale, où les sensations sont amplifiées. C'est une redécouverte de Psychose dans son intensité originelle, vivante.

Ce type de ciné-concert ravive ce que le cinéma a de plus puissant : la communion, le collectif, l’émotion partagée. Entendre les violons stridents, sentir le tempo du suspense, tout en regardant les ombres et lumières du classique de Hitchcock, c’est vivre l’œuvre différemment, comme si on la découvrait pour la première fois.

Infos

Du 4 au 6 décembre à 18h ou 20h. Auditorium, Lyon 3. De 10 à 54 €.