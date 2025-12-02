Odezenne, quand la mélancolie danse au Transbordeur

Leur style échappe à toute classification stricte : musique alternative, hip-hop, électro, parfois rock ou mélancolie introspective... Odezenne refuse d’être contenu dans une seule case.

Leur force : des textes en français, souvent introspectifs, urbains, mélancoliques ou rêveurs, portés par des atmosphères sonores capables de passer de la douceur à l’intensité sans prévenir.

Avec plus de six albums studio à leur actif, le groupe a su fidéliser un public sensible à ces ambiances contrastées. En 2025, Odezenne surprend encore en annonçant un nouvel album intitulé DOULA, ou plus exactement deux déclinaisons, l’une intitulée DOULA (des couloirs des portières) et l’autre DOULA (hypercouleurs).

Le premier extrait, Hey Joe, a été dévoilé sans grande campagne promotionnelle, comme un clin d’œil aux fans, dans la continuité de la stratégie du groupe : faire confiance au bouche-à-oreille, à la communauté, à la sincérité artistique plutôt qu’à la machine mainstream.

Ce choix s’inscrit dans l’ADN du groupe : dès leurs débuts, Odezenne s’est construit en dehors des circuits traditionnels, avec une approche auto-produite et indépendante et un lien direct avec leurs fans, notamment via des réseaux sociaux et des formes de booking participatif.

Infos

Le 4 décembre à 20h. Le Transbordeur, Villeurbanne. Complet.