La voix de ma grand-mère : la mémoire intime et l'héritage effacé au Théâtre de la Renaissance

Partie sur les traces d’une aïeule chanteuse disparue au Laos en 1944, l’artiste queer, metteuse en scène, dramaturge et chanteuse Vanasay Khamphommala transforme la scène en un espace de résonances où passé et présent dialoguent autour de la mémoire intime et l'héritage effacé.

Sur scène, aux côtés de son père, elle mêle sons de la jungle, souffle d’un khaen - orgue à bouche traditionnel - et paroles fragmentées pour réveiller une mémoire enfouie. Cette quête de voix devient une célébration des racines, des langues qui s’éteignent et du lien indestructible entre générations.

La voix de ma grand-mère est ainsi une pièce émouvante à partager et à ne pas rater.



Infos

La voix de ma grand-mère

Du 20 au 22 novembre, 15h, 18h, 19h et 20h.

Théâtre de la Renaissance, Oullins. De 6 à 30 €.