À Lyon, le Festival Région des Lumières refait vivre 2000 ans d’histoire à Fourvière pour encore quelques jours

Le Festival Région des Lumières fait son retour à Lyon du 26 au 31 décembre, de 18h45 à 21h45.

Porté par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, avec le soutien de la Fondation Fourvière, le festival repose sur la création d’œuvres originales. Les spectacles, d’une durée comprise entre 8 et 30 minutes, mobilisent une large palette de techniques – vidéo-mapping, animation, images 2D et 3D – mises en œuvre par les Allumeurs de Rêves.

Au cœur du dispositif, un grand spectacle en neuf tableaux invite le public à plonger dans 2000 ans d’histoire lyonnaise et spirituelle.

De l’évocation des origines et du rôle des soyeux et canuts dans la construction de l’édifice, à la naissance de la basilique au XIXᵉ siècle, le spectacle déroule une narration visuelle riche, portée par une bande-son éclectique mêlant œuvres sacrées, musique contemporaine et compositions classiques. Les mosaïques, vitraux, sculptures et trésors patrimoniaux de Fourvière sont successivement mis en lumière, avant de laisser place à une galerie de portraits féminins, mêlant références classiques et œuvres issues des collections lyonnaises.

L’un des tableaux rend également hommage à la dimension internationale de Lyon, à travers les représentations de vierges venues de différents continents, tandis que les dernières séquences transforment la façade en sculpture de bronze animée, puis en jardin onirique, peuplé d’animaux et de motifs inspirés du bestiaire de Fourvière.

À travers cette immersion visuelle et sonore, le Festival Région des Lumières propose une relecture spectaculaire du patrimoine lyonnais, à la croisée de la création artistique, de l’histoire et de la transmission culturelle.