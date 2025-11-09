Au Théâtre des Marronniers, Le Petit Prince vous invite à devenir curieux !

Cette dernière est signée par la compagnie Théâtre en pierres dorées et mise en scène par Julien Gauthier.

Seule sur scène, elle fait naître planètes, renard et aviateur à partir d’un plateau presque vide, porté par la poésie du texte original de l'auteur lyonnais. Dans cette version épurée, le voyage devient introspection : celui d’un enfant qui apprend à voir avec le cœur. La pièce célèbre la simplicité des émotions et rappelle, avec douceur et émerveillement, que “l’essentiel est invisible pour les yeux”.

Une ode intemporelle à la curiosité, à la tendresse et à la beauté de l’imaginaire.



Infos

Du 13 au 16 novembre, 19h30.

Théâtre des Marronniers, Lyon 2. De 0 à 17 €.