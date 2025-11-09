Famille

Au Théâtre des Marronniers, Le Petit Prince vous invite à devenir curieux !

Au Théâtre des Marronniers, Le Petit Prince vous invite à devenir curieux !
DR Mathilde Foltier Gueydan

La comédienne Amandine Blanquart redonne vie au chef-d’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry dans une adaptation contemporaine, sensible et lumineuse du Petit Prince.

Cette dernière est signée par la compagnie Théâtre en pierres dorées et mise en scène par Julien Gauthier.

Seule sur scène, elle fait naître planètes, renard et aviateur à partir d’un plateau presque vide, porté par la poésie du texte original de l'auteur lyonnais. Dans cette version épurée, le voyage devient introspection : celui d’un enfant qui apprend à voir avec le cœur. La pièce célèbre la simplicité des émotions et rappelle, avec douceur et émerveillement, que “l’essentiel est invisible pour les yeux”.

Une ode intemporelle à la curiosité, à la tendresse et à la beauté de l’imaginaire.
 
Infos
Du 13 au 16 novembre, 19h30.
Théâtre des Marronniers, Lyon 2. De 0 à 17 €.

X

Tags :

Théâtre des Marronniers

Sur le même sujet

04/02/2025 à 11:33 - Le Cercle de Craie au Théâtre des Marronniers : une pièce qui raconte le monde