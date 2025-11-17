Léonie Pernet à L'Epicerie Moderne : une artiste intime et exigeante

Formée aux percussions au conservatoire de Reims, elle débute derrière les fûts avant de se tourner vers la production, le piano, les synthétiseurs et la voix. Son EP Two of Us paraît en 2014, acte de naissance d’un univers sonore hors norme : quelque part entre la mélancolie contemplative et les pulsations de la scène club.

En 2018, son premier album Crave marque les esprits. Sur scène, elle se présente non pas en chanteuse “seule sur scène”, mais en chef d’orchestre d’un univers hybride où batterie, claviers, boîtes à rythmes et voix s’entrelacent.

Son deuxième album, Le Cirque de Consolation (2021), creuse encore plus loin les zones de friction entre pop, musique contemporaine et électronique exigeante.

Ce qui distingue Léonie Pernet, c’est cette capacité à offrir une musique qui ne cherche pas simplement à “plaire”, mais à faire ressentir : les silences deviennent palpables, les textures sonores organisent des émotions, et les synthés ne sont jamais décoratifs mais insurgés. Elle revendique aussi un engagement esthétique et politique : impliquée dans la création de soirées “safe spaces” électro-queer, elle refuse l’idée d’un simple divertissement musical.

Si vous cherchez un moment où l’art de la pop s’élève, où la musique interroge autant qu’elle transporte, ne passez pas à côté de Léonie Pernet.

Infos

Le 20 novembre à 20h30.

Épicerie Moderne, Feyzin. 23 €.