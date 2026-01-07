L2B au Transbordeur : l’ascension d’un trio forgé à Champigny

Un premier morceau et clip devenu viral quasi instantanément sur les plateformes. Ce premier pas, enregistré à l’âge où beaucoup découvrent encore le rap, a été le déclencheur d’une trajectoire fulgurante : des millions de vues, une curiosité grandissante du public rap français et un style déjà affirmé.

L2B n’est pas seulement un nom de scène, mais une marque d’origine : inspiré du surnom "BLB" donné à leur quartier, avec un L2B signifiant littéralement “un L et deux B”. Leur univers musical a évolué sans renier ses racines : rap urbain, flows dynamiques, textes d’identité et d’ambition, souvent construits autour de productions travaillées et d’un esprit collectif. Si Guette le flow a servi de première pierre, ce sont ensuite des projets plus structurés comme leurs EP 94 Bois et 94 Bois Vol. 2 qui ont consolidé leur notoriété.

Le trio a su fédérer rapidement autour de lui : collaborations avec des artistes reconnus comme SDM, Koba LaD ou Rsko ont jalonné leur parcours et accru leur visibilité dans la scène rap française. Leur premier album Plus comme avant en 2023 a confirmé cette montée en puissance, avec des featurings majeurs (Uzi, Franglish, Leto) et une réédition étoffée.

En 2025, L2B dévoile l’album Nés pour briller, un projet ambitieux en trois volets (Books consacrés à chaque membre) qui pousse encore plus loin leur écriture collective et leur diversité de styles. Côté scène, la démarche a suivi la même accélération : après des salles parisiennes complètes, ils se produisent aujourd’hui dans toute la France, en Belgique et au Luxembourg.

Plus qu’un simple phénomène de réseaux, L2B incarne une génération de rap conscient de ses origines tout en osant le grand format : une ascension sans concession, portée par une énergie de collectif et une écriture affûtée qui ne cesse de séduire. Leur passage sur scène n’est pas seulement un concert, mais la célébration d’une histoire d’amitié devenue groupe et d’une jeunesse déterminée à faire entendre sa voix.

Infos

Le 9 janvier à 19h. Transbordeur, Villeurbanne. Complet.