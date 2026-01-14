Mon jour de chance : une idée du Multiverse au Toboggan

Dans la nouvelle comédie de Patrick Haudecoeur et Gérald Sibleyras, Sébastien (interprété par Guillaume de Tonquédec) voit ressurgir le jeu qui guidait ses décisions lorsqu’il était jeune : tout choisir au hasard.

Devenu adulte, englué dans une routine morose, il retrouve ses anciens amis le temps d’un week-end où les regrets refont surface. Jusqu’au moment où un étrange basculement lui offre la possibilité de revivre certains choix, comme projeté dans un monde parallèle où tout pourrait être réécrit.

Une comédie qui joue sur l’absurde et la nostalgie : sous la légèreté des rires affleure une question universelle : faut-il vraiment refaire sa vie… ou apprendre à aimer celle qu’on a ?

Infos

Mon jour de chance

Le 17 janvier à 20h30.

Toboggan, Décines.

De 15 à 45 €.