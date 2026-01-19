Le Grissini Project : quand Miyazaki résonne à la Salle Molière

Le Grissini Project s’empare de cet héritage pour un concert-hommage consacré aux bandes originales des films de Hayao Miyazaki, proposées dans une relecture sensible et accessible. Du souffle pastoral de Mon voisin Totoro à la gravité épique de Princesse Mononoké, le quatuor explore un répertoire devenu culte, à la croisée de la musique classique et de la pop culture.

Pensé comme un voyage, le programme met en lumière la puissance évocatrice de ces thèmes, capables de convoquer en quelques notes l’enfance, la nature, le merveilleux et l’inquiétude. Les arrangements, respectueux des partitions originales, offrent une écoute renouvelée, débarrassée de l’image mais chargée d’imaginaire.

Dans l’écrin de la Salle Molière, ce concert promet une expérience transgénérationnelle : les amateurs de musique classique y croisent les passionnés d’animation japonaise, réunis par une même mémoire sonore. Une soirée pour redécouvrir, autrement, des musiques qui ont façonné notre rapport au rêve et au récit.

Infos

Le 22 janvier à 20h30. Salle Molière, Lyon 5. De 20 à 47 euros.