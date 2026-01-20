Goupil et Kosmao à la Machinerie : Sacripan !

Sur scène, le magicien partage la lumière avec un partenaire inattendu : un renard naturalisé - devenu écharpe - qui, loin d’être un simple accessoire, s’impose par sa malice et son espièglerie comme la véritable star du spectacle.

Héritier spirituel des cartoons de Tex Avery et des créatures facétieuses de L’Âge de glace, Goupil mène la danse, renverse l’ordre établi et malmène son complice Kosmao, magicien aussi sûr de lui que dépassé.

Un moment de pure magie, drôle, tendre et totalement irrésistible pour toute la famille (conseillé aux enfants à partir de l’âge de 5 ans). Et, nous rassure-t-on dans l'oreillette, sans aucun animal maltraité.

Infos

Le 24 janvier à 17h.

La Machinerie, Vénissieux.

De 5 à 8 euros.