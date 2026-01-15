Près de Lyon : le festival Hypnotize jette l'éponge à son tour

Après la liquidation judiciaire de Woodstower, c'est son successeur au parc de Miribel-Jonage qui s'arrête.

Le festival Hypnotize n'aura connu qu'une seule édition l'été dernier. Ce jeudi sur les réseaux sociaux, les organisateurs annoncent avoir pris cette décision "après mûre réflexion".

"Cette décision n’a pas été facile à prendre, mais elle s’est imposée à nous. Aujourd’hui, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer une expérience à la hauteur de ce que mérite Hypnotize, ni de ce que vous méritez. Nous avons donc choisi de faire une pause.

Ce n’est cependant pas un adieu, et l’histoire ne s’arrête pas là. Notre passion pour le rap est toujours intacte et continue de nous animer. Nous réfléchissons déjà à la suite, en attendant le bon moment pour revenir", poursuivent-ils, prévenant les festivaliers qui avaient déjà pris leurs billets pour l'édition 2026 qu'ils seront prochainement contactées.

Les 13 et 14 juin, 25 000 personnes étaient venues écouter Booba, Vald ou encore Dadju au Grand Parc de Miribel-Jonage.