Austra en concert à l'Epicerie Moderne : quand la pop électronique devient magnétique

Après avoir marqué les esprits en 2011 avec Feel It Break, où les synthés glacés se mêlaient à la voix théâtrale de Katie Stelmanis, Austra s’est imposé comme une figure à part dans le paysage électro contemporain. Entre art pop, avant-garde électronique et sens dramatique du chant, le groupe canadien trace une ligne singulière, souvent rapprochée de celle de Björk ou The Knife, mais avec une élégance propre et un sens de l’atmosphère qui n’appartient qu’à lui.

Sur scène, Austra transforme la noirceur en aimant : les nappes synthétiques enveloppent, les beats hypnotiques avancent comme un souffle, et la voix de Stelmanis incarne cette pop sombre avec une précision magnétique. Le live devient alors un voyage immersif, à la fois intime et expansif, où chaque transition électronique est pensée comme un geste chorégraphique.

L’Épicerie Moderne de Feyzin accueillera cette alchimie unique, idéale pour ceux qui aiment sentir les textures sonores plus que les étiquettes. Une soirée où la pop rencontre l’expérimental, et où la danse naît de l’obscur autant que de la lumière.

Infos

Le 3 mars à 19h30. L'Épicerie Moderne, Feyzin. De 7 à 20 €.