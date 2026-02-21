Philippe Manoeuvre : une mémoire vivante au Transbordeur

Une voix et une personnalité qui ont marqué autant les pages de Rock & Folk que les ondes de radio et de télévision. Ici, le rock n’est pas un genre, mais une mémoire, une émotion partagée, filtrée par la gouaille tendre d’un éternel enfant de la musique.

Accompagné du guitariste Yarol Poupaud, il déroule anecdotes, riffs et nostalgie sans jamais se perdre dans l’âge d’or révolu : ce qui vibre aujourd’hui encore, c’est l’énergie, l’humour et l’imprévu du rock’n’roll vécu de l’intérieur.

Une invitation pour les nouvelles générations à ressentir la musique avec la même intensité.



Infos

Un enfant du rock raconte

Le 24 février à 19h

Transbordeur, Villeurbanne

40 euros.