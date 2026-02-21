Neandertal au Théâtre des Célestins : La nuit des temps

Sur scène, un laboratoire devient le lieu d’une enquête où l’ADN des Néandertaliens dialogue avec les vies de scientifiques d’aujourd’hui. On y parle génomes perdus, frontières mouvantes, crises écologiques, économiques et héritages intimes.

Inspiré des 25 années de recherches du prix Nobel de médecine Svante Pääbo, le spectacle avance comme un thriller scientifique, précis et captivant. Peu à peu, l’illusion de toute pureté raciale ou ethnique se fissure.

Ce théâtre du réel rassemble autour de ce qui nous lie, bien au-delà des espèces et des territoires. Une œuvre politique au sens fort, portée par l’écriture et la mise en scène de David Geselson.



Infos

Neandertal

Du 24 février au 1er mars à 19h, 19h30 ou 20h.

Théâtre des Célestins, Lyon 2.

De 5 à 42 euros.