Fabrice Eboué sold out à Lyon : goatesque

Fabrice Éboué poursuit une trajectoire d’une rare cohérence.

Depuis ses débuts au Jamel Comedy Club jusqu’à ses spectacles devenus cultes (Faites entrer Fabrice Éboué, Levez-vous, Adieu hier), l’humoriste s’est imposé comme l’une des voix les plus acérées du stand-up français. Provocateur sans être gratuit, politique sans être didactique, Éboué observe son époque à distance, décortique les angles morts, et transforme les tabous en matière comique.

Avec Solitudes, il revient à l’essence du stand-up. Un micro, peu d’effets, pas de fioritures. Juste une parole libre, tranchante, portée par un sens du rythme et une écriture redoutable.

Ce qui en fait, de l'avis de beaucoup, le meilleur de sa génération en France.



Infos

Solitudes

Du 25 au 27 février à 20h30.

Amphithéâtre 3000, Lyon 6. Complet.