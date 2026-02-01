Alerte Blaireau Dégâts au Théâtre de la Renaissance : Écolo du web

Alerte Blaireau Dégâts transforme la scène en arène médiatique. Gabin, adolescent lanceur d’alerte sur YouTube, refuse de regarder disparaître le bois de son enfance, menacé par une autoroute et l’expulsion de plusieurs générations de blaireaux. Caméra à la main, il s’adresse à sa communauté, porté par une énergie débordante et l’urgence de dire.

Dans ce monologue, la colère climatique croise l’impuissance adolescente et le besoin viscéral d’être entendu.

Sans jamais verser dans le prêche, le spectacle capte une parole vive, incarnée, qui circule comme un post viral : elle électrise, bouscule, et fait du théâtre un espace de résonance pour une jeunesse en quête d’action et de sens.

Infos

Alerte Blaireau Dégâts

Les 4 et 6 février à 19h.

Théâtre de la Renaissance, Oullins.

De 6 à 30 €.