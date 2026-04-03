Eurexpo : art3f revient à Lyon avec 3500 œuvres à découvrir

Pendant trois jours, Lyon va se transformer en vaste galerie d’art. Du 24 au 26 avril 2026, le salon art3f pose ses valises à Eurexpo pour une 12e édition qui promet d’attirer aussi bien les amateurs éclairés que les simples curieux.

Avec un mot d’ordre revendiqué : rendre l’art contemporain accessible à tous.

Loin de l’image parfois élitiste des foires d’art, art3f assume une approche différente. L’objectif est clair : proposer une expérience "sans intimidation", où le public peut découvrir, échanger et même acheter des œuvres en toute simplicité.

Ici, pas de barrières symboliques. Toutes les œuvres exposées sont à vendre, et les visiteurs sont invités à se laisser guider par l’émotion plutôt que par les codes du marché.

Plus de 200 artistes et 3500 œuvres

Pour cette édition lyonnaise, l’événement voit grand. Plus de 200 artistes et galeries, venus de France et de l’international, seront présents, avec plus de 3 500 œuvres proposées à la vente.

Peinture, sculpture, photographie… tous les supports seront représentés, dans une diversité de styles qui fait la signature du salon. Expressionnisme, art brut, abstraction, graffiti, pop art ou encore minimalisme : art3f revendique une programmation éclectique.

Une manière d’offrir au public un véritable voyage à travers les grandes tendances de la création contemporaine, mais aussi de favoriser les découvertes.

Une rencontre directe avec les artistes

Autre particularité du salon : la proximité avec les créateurs. Les visiteurs peuvent échanger directement avec les artistes et galeristes, comprendre les œuvres, les démarches, et parfois déclencher un coup de cœur.

Un format qui séduit de plus en plus, à l’heure où le public recherche des expériences plus directes et incarnées.

Au fil des années, art3f s’est imposé comme un rendez-vous incontournable pour le grand public comme pour les collectionneurs.

📍 Infos pratiques

• Dates : du 24 au 26 avril 2026

• Lieu : Eurexpo Lyon (Chassieu)

• Tarif : 10 €, gratuit pour les mineurs accompagnés