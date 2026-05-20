Lyon : six femmes portent une danse de résistance sur scène avec AYTA

Inspirée du chant populaire marocain, la chorégraphie puise dans une mémoire collective pour faire surgir une danse de l’endurance et de la lutte. Ici, le mouvement n’est jamais gratuit : il porte, il insiste, il résiste.

Les corps plient sous la contrainte, se redressent, se répondent. La répétition devient langage, presque mantra, dessinant un espace traversé par l’effort et la solidarité. Chaque geste semble lutter contre ce qui cherche à l’entraver, transformant la scène en terrain d’opposition.

Mais AYTA ne se réduit pas à une tension permanente. Dans cette densité surgit une force partagée, une élévation collective où les individualités se fondent sans disparaître. Une danse qui fait front, qui tient, et qui affirme, avec intensité, la puissance d’un groupe uni.

Infos

Le 22 mai à 20h30.

Maison de la Danse, Lyon 8. De 14 à 25 euros.