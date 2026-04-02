Villeurbanne : cirque, musique, performances… le festival Les Invites dévoile son programme

C’est l’un des rendez-vous culturels les plus attendus de la métropole. Le festival Les Invites fera son retour à Villeurbanne du 19 au 21 juin 2026, avec une promesse inchangée : transformer la ville en scène à ciel ouvert.

Pendant trois jours, plus d’une centaine de spectacles gratuits investiront l’espace public, des Gratte-Ciel aux quartiers périphériques.

Cette année, l’avenue Henri-Barbusse sera métamorphosée en une véritable fête foraine artistique. La compagnie Titanos y installera Cosmogonos, une scénographie monumentale inspirée des vogues d’antan, mêlant installations décalées et univers rétro.

Le festival réunira plusieurs compagnies emblématiques. Les spectaculaires performances aériennes de Basinga ouvriront les festivités, tandis que Transe Express assurera la clôture avec une création verticale mêlant musique et acrobaties.

Parmi les temps forts également, on notera le Théâtre Group’ et sa Jurassienne de réparation, pour ses adieux au bitume, les installations poétiques de Gratte Ciel ou encore les propositions engagées de Laurène Marx et Marzouk Machine.

Des artistes venus du Portugal, du Cameroun, du Pays basque ou encore d’Haïti investiront les rues villeurbannaises. Le metteur en scène haïtien Guy Régis Junior proposera notamment un projet participatif, mêlant habitants et artistes dans une création collective.

Une place importante pour la jeune création

Les Invites feront aussi la part belle aux jeunes talents. Un projet inédit réunira 35 étudiants de plusieurs écoles (ENSATT, FAI-AR, GEIQ Théâtre), accompagnés d’artistes, pour créer des formes inédites dans l’espace public.

Des performances surgiront également dans les transports en commun, avec des propositions artistiques impromptues.

Côté musique, la programmation promet un mélange éclectique avec la chanteuse GiedRé, le groupe électropunk Les Vulves assassines, le projet Paris-Alger avec Christian Olivier et Hakim Hamadouche ou encore les Ukrainiennes de Dakh Daughters.

Entre concerts, spectacles et performances, le festival entend faire de la ville un lieu de fête et de réflexion.

Trois jours pour rire, s’émouvoir… et redécouvrir Villeurbanne autrement.