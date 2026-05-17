Entre Johnny et Amy Winehouse : Chimène Badi en version habitée au Radiant

Révélée au début des années 2000, la chanteuse s’est imposée par une voix ample et puissante, capable de naviguer entre variété française et influences soul. Ici, elle retrouve ses racines musicales, nourries de gospel et de grandes voix nord-américaines.

Entourée d’un chœur vibrant et de cuivres généreux, elle revisite un répertoire éclectique : de Johnny Hallyday à Amy Winehouse, en passant par des titres inédits écrits pour elle. Loin du simple exercice de reprise, Chimène Badi habite chaque morceau, y injectant une intensité émotionnelle qui fait toute sa singularité.

Sur scène, l’énergie est communicative. Entre ferveur collective et moments plus intimes, la chanteuse déploie une palette expressive riche, où la technique vocale se met au service du ressenti. Une célébration chaleureuse, entre puissance et générosité.

Infos

Le 20 mai à 20h30

Radiant-Bellevue, Caluire. De 46 à 52 euros