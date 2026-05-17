Lyon : Nout fait exploser les codes entre jazz, noise et rock

Le trio s’inscrit dans une filiation éclatée, de Nirvana à Sun Ra, en passant par les explorations radicales de la scène improvisée.

Leur musique avance sans balises. Les motifs surgissent, se déforment, disparaissent. Un instant suspendu peut basculer dans une décharge sonore, un groove inattendu ou une dérive quasi cinématographique. Chaque morceau fonctionne comme un scénario ouvert, nourri d’improvisation et de prises de risque.

Sur scène, l’expérience est physique. Les trois musiciennes poussent leurs instruments dans leurs retranchements, jouant sur les textures, les contrastes, les ruptures. Déroutant, parfois chaotique, mais toujours habité : Nout cultive un art du déséquilibre qui finit par captiver.

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Le 20 mai à 21h

Le Périscope, Lyon 2. De 8 à 16 euros.