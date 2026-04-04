Jean-Michel Jarre prépare un livre événement sur l’histoire de la musique électronique

Figure majeure de la scène électronique, Jean-Michel Jarre s’apprête à signer un ouvrage d’envergure. Intitulé Machines : A History of Electronic Music, ce livre sera publié à l’automne prochain et ambitionne de retracer l’histoire du son électronique à travers plus d’un siècle d’expérimentations.

Pensé comme une fresque à la fois visuelle et narrative, l’ouvrage remonte aux origines de la musique électronique, dès 1913 et le manifeste futuriste L’Art des bruits. Jean-Michel Jarre y explore l’évolution d’un genre façonné par les avant-gardes artistiques et les innovations technologiques, avec un regard à la fois personnel et pédagogique.

Le livre présentera notamment plus de 80 instruments, des modèles emblématiques aux pièces uniques, illustrant les grandes mutations du son électronique.

Des contributions de figures internationales

Ce projet éditorial rassemble également plusieurs grandes figures de la musique. Parmi les contributeurs annoncés figurent notamment Pete Townshend, Armin van Buuren, Gary Numan ou encore Gillian Gilbert, avec d’autres noms attendus.

Une dimension collective qui renforce l’ambition du livre : devenir une référence pour les passionnés comme pour les professionnels du secteur.

La sortie du livre coïncidera avec un anniversaire symbolique : les 50 ans de l’album Oxygène, sorti en 1976 et considéré comme un tournant majeur dans l’histoire de la musique électronique.

Avec plus de 85 millions d’albums vendus au cours de sa carrière, Jean-Michel Jarre s’est imposé comme l’un des pionniers du genre, connu pour ses concerts spectaculaires mêlant son, lumière et architecture.

Publié par Thames & Hudson, l’ouvrage fera l’objet d’une diffusion internationale, avec des éditions déjà prévues aux États-Unis, en France et en Espagne.

En France, il sera édité par les Éditions du Chêne.